Versicherungsmarkt im Umbruch - Experte Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH erklärt, worauf es jetzt ankommt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Regulierungen und Marktveränderungen stellenHausverwalter und Immobilieninvestoren vor große Herausforderungen - doch werden richtigen Partner an seiner Seite hat, bleibt handlungsfähig. Die D'OrioVersicherungsmakler GmbH unter der Leitung von Salvatore D'Orio bietetmaßgeschneiderte Lösungen, um Versicherungsprozesse zu optimieren und denVerwaltungsaufwand drastisch zu reduzieren. Wie trotz der aktuellen Marktlagefür Sicherheit gesorgt werden kann und weshalb eine strategischeVersicherungspartnerschaft heute wichtiger ist denn je, erfahren Sie hier.In den letzten zwei Jahren hat eine massive Regulierungswelle den Markt fürGebäudeversicherungen erschüttert: Was einst als stabiles Fundament fürImmobilienverwalter, Investoren und Versicherungsmakler galt, wurde von einemSturm aus Vorschriften, Bestandsreduktionen und Unsicherheiten erfasst.Versicherungsgesellschaften haben sich in großem Stil von Beständen getrennt -ein Schritt, der nicht nur den Markt verknappte, sondern auch einen enormenadministrativen Mehraufwand für alle Beteiligten verursachte. "Für Hausverwalterkommt es aufgrund der Aufkündigung von Beständen zu einem erheblichenZeitaufkommen, da für zukünftige Versicherungsangebote deutlich mehrInformationen erforderlich sind", erklärt Salvatore D'Orio, Geschäftsführer derD'Orio Versicherungsmakler GmbH. Oft herrscht Unsicherheit, da unklar ist, obund wann bestehende Vermittler passende Lösungen anbieten können. Eigentümerwiederum verzichten zum Teil bewusst auf die Absicherung einzelner Gefahren, umden Beitrag im Rahmen zu halten.Durch den Zeitdruck entstehen dann Fehler: Eigentümer holen Angebote beiverschiedenen Anbietern ein, bei denen die Risikoangaben falsch sind,beispielsweise indem Denkmalschutzaspekte komplett unberücksichtigt bleiben."Die Folge bei größeren Schäden sind dann Deckungslücken, leistungsbefreiteVersicherer oder Kürzungen der Schadenzahlungen", so Salvatore D´Orio.Gleichzeitig müssen die Vermittler die Veränderungen an die Kundenkommunizieren. Viele Betroffene kommen an ihre Grenzen und finden kaum einezufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten. "Die Folge dieser Veränderungenist ein Markt, der mehr Fragen als Antworten bietet", warnt Salvatore D'Orio vonder D'Orio Versicherungsmakler GmbH. Wer sich nicht auskennt, riskiert imErnstfall fatale Lücken im Schutz von Millionenwerten.Unnötigen Verwaltungsaufwand gezielt reduzieren"Wer in diesem neuen Marktgefüge gut versichert sein will, braucht mehr als nureine Versicherung - er braucht einen Partner, der den Durchblick hat", erklärt