EU-Behörde empfiehlt abermals Zulassung von Alzheimer-Arznei

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die europäische Arzneimittelbehörde EMA macht erneut den Weg frei für das erste Alzheimer-Medikament in der EU, das auf die zugrunde liegenden Krankheitsprozesse abzielt. Die Experten der Behörde mit Sitz in Amsterdam haben keine Bedenken zur Sicherheit. Sie empfehlen die Zulassung des Antikörpers Lecanemab zur Behandlung von leichter kognitiver Beeinträchtigung (Gedächtnis- und Denkstörungen) oder leichter Demenz in einem frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit.

Andere Therapien behandeln nur Symptome der Krankheit. Allerdings kann der Antikörper, der sich gegen Amyloid-Ablagerungen im Gehirn richtet, das Fortschreiten der Krankheit im Frühstadium Studien zufolge nur ein wenig verzögern. Infrage käme er nur für einen Bruchteil der Alzheimer-Patienten.