VinFast erweitert Vertriebsnetzwerk in Europa

Paris (ots/PRNewswire) - VinFast erweitert das Vertriebs- und Händlernetz in

Europa durch eine offizielle Partnerschaft mit der Autohaus Hübsch GmbH- einem

renommierten Autohandelspartner in Deutschland. Diese Zusammenarbeit

unterstreicht VinFasts Engagement, den Verbrauchern umweltfreundliche

Mobilitätslösungen mit drei Grundpfeilern anzubieten: hochwertige Produkte -

inklusive Preise - hervorragender Service.



VinFast stellt seine weltweite Vertriebsstrategie auf ein händlerbasiertes

Modell um. In Deutschland hat der vietnamesische Autohersteller nun eine

Kooperationsvereinbarung mit der Autohaus Hübsch GmbH unterzeichnet, die in

Chemnitz und Werdau jeweils einen Vertriebsstandort betreibt. Die Showrooms

folgen dem 3S-Modell (Sales, Services, Support) und bieten Kunden ein

umfassendes Erlebnis von der Produktpräsentation und Beratung bis hin zum

Kundendienst.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc! Long 76,05€ 0,56 × 13,40 Zum Produkt Short 87,42€ 0,62 × 11,56 Zum Produkt