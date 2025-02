Bitcoin-Absturz als Vorbote einer großen Korrektur

Der Bitcoin stürzt ab, die Aktie von Nvidia verliert nach sehr guten Zahlen deutlich, der Technologieindex Nasdaq ist angeschlagen und der DAX wackelt – so lautet die Zusammenfassung der vergangenen 24 Börsenstunden, was nichts Gutes für den heutigen Handelstag erwarten lässt. An diesem Freitag könnte der meist versöhnliche Wochenschluss ausfallen. Auch weil mit den Inflationsdaten aus Deutschland und den USA ein weiterer potenzieller Unsicherheitsfaktor auf die Märkte wartet.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Vor allem der in den USA veröffentlichte PCE-Deflator ist der entscheidende Indikator für die US-Notenbank Fed, wenn es um die Beurteilung der weiteren Zinspolitik geht. Die jüngsten Zollandrohungen von Donald Trump schüren nicht nur die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg mit Gefahren für Lieferketten, Konsum und Wachstum, sondern sie dürften auch die Preise in die Höhe treiben, was weitere Zinssenkungen gänzlich ausschließen und sogar Zinserhöhungen wieder auf die Agenda bringen könnte.

Die plötzlich aufkommende Risikoaversion der Anleger ist deutlich am Bitcoin abzulesen, der nun auch noch unter die 80.000-Dollar-Marke gerutscht ist. Von 107.000 Dollar in der Spitze rauscht der Markt in die Tiefe und könnte damit ein Vorbote für das sein, was uns am Aktienmarkt bevorsteht.

Die Zahlen der Allianz könnten dem deutschen Markt zumindest von der Unternehmensseite etwas Unterstützung geben. Der Versicherer meldet einen Rekordgewinn und will weiter fleißig Aktien zurückkaufen. Zudem soll die Dividende um fast 12 Prozent auf 15,40 Euro je Aktie steigen. Nichtsdestotrotz könnte auch diese Aktie zunächst bei 335 Euro angestoßen sein, „Sell on Good News“ wäre in der aktuellen Marktverfassung ein realistisches Szenario.

Bei der Aktie von Rheinmetall dagegen kennen die Kursziele der Analysten keine Grenzen, hier scheint „The Sky ist the Limit“, vierstellig ist die Aktie des Rüstungskonzerns zumindest schon mal. Dreht auch diese Aktie im Tagesverlauf wieder deutlich nach unten ab, wäre dies ein weiteres Indiz für eine anstehende, breitere Korrektur des Gesamtmarktes.