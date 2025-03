Die EU bläst zur KI-Aufholjagd: Diese Aktien sind Europas Hoffnungsträger!

Die USA kündigten zuletzt ein 500-Milliarden-Dollar-Programm namens Stargate an, während Chinas DeepSeek-KI-Modell erhebliche Marktbewegungen auslöste. Kritiker werfen Europa vor, durch übermäßige Regulierung Innovationen zu behindern. Doch es gibt Anzeichen für eine Trendwende. "In Europa entstehen weltweit führende Unternehmen, genau das brauchen wir", sagte Victor Riparbelli, CEO des KI-Videounternehmens Synthesia, gegenüber CNBC.

Von KI-Startups wie Mistral in Frankreich bis hin zu Wayve in Großbritannien entwickelt sich eine technologische Basis. Riparbelli begrüßt die verstärkten Investitionen, warnt jedoch davor, dass Infrastruktur allein nicht ausreicht: "Es braucht den politischen Willen, tatsächlich zu handeln." Der ehemalige italienische Premierminister Mario Draghi forderte in einem Bericht mehr Investitionen in der EU, um Start-ups bei der Skalierung zu unterstützen. Laut Draghi erschweren uneinheitliche Vorschriften das Wachstum innovativer Unternehmen.