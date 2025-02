Josip Heit, Gründer von GSB Germany, spricht in einem Interview über die Zukunft der Fintech-Branche

IndexHU (Hungaria): Herr Heit, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview Zeit nehmen. Investments in den Fintech-Sektor nehmen scheinbar weltweit wieder zu. Wie beurteilen Sie das?

Josip Heit: Vielen Dank für die Einladung. Nach einer Zeit der Zurückhaltung bei Investitionen kann die Fintech-Branche ihren Status als vielversprechender Wachstumssektor nun wieder behaupten. Wir beobachten einen Aufwärtstrend bei der Risikokapitalfinanzierung, insbesondere in Asien und den Vereinigten Staaten. Aktuelle Daten von CB Insights und Bloomberg bestätigen diesen Aufschwung.

IndexHU (Hungaria): Inwieweit beeinflussen geopolitische Faktoren und das wirtschaftliche Klima den Fintech-Markt?

Josip Heit: Geopolitische Spannungen können sich selbstverständlich auf Investitionsentscheidungen und regulatorische Rahmenbedingungen auswirken. Die jüngsten Lockerungen in bestimmten Regionen und die fortschreitende Digitalisierung haben jedoch insgesamt zu einer Stärkung der Fintech-Aktivitäten geführt. Darüber hinaus suchen Anleger und Konsumenten in Zeiten höherer Inflation oft nach flexibleren Finanzlösungen.

IndexHU (Hungaria): Aus Sicht einiger Analysten könnten sinkende Zinsen und bessere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung den Fintech-Unternehmen einen starken Auftrieb geben. Sind Sie auch dieser Meinung?

Josip Heit: Auf jeden Fall. In einem Niedrigzinsumfeld sinken die Kreditkosten Das ermöglicht Fintech-Unternehmen ein rascheres Wachstum. Wir beobachten außerdem, dass institutionelle Anleger ihr Geld vermehrt in Technologieprojekte einbringen. Davon profitieren vor allem Fintech-Startups in hohem Maße.

IndexHU (Hungaria): Zahlungsanbieter und sogenannte Wealthtechs scheinen sich besonders stark zu erholen. Was sind die Gründe dafür?

Josip Heit: Die Pandemie hat die globale Verbreitung von digitalen Zahlungsmethoden beschleunigt – und dieser Trend hält weiter an. Wealthtechs profitieren von der Tatsache, dass private und institutionelle Anleger ihre Vermögensverwaltung zunehmend digital organisieren wollen.

IndexHU (Hungaria): Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen Fintech-Firmen und US-Banken bzw. die Zukunft des offenen Bankenwesens?