Lidl-Eigenmarke Solevita Bio Karottensaft überzeugt bei Ökotest / Dentalux Mundspülung erhält Gesamturteil "Gut" von Stiftung Warentest (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Zum wiederholten Male punktet ein Lidl-Produkt in deraktuellen Ausgabe der Ökotest (03/2025). So erhält der "Solevita BioKarottensaft" die Bestnote "Sehr gut". Er überzeugt mit seinen sehr gutenInhaltsstoffen und gehört mit einem Preis von nur 1,69 Euro für einen Liter zuden günstigsten Säften unter den Testsiegern.Im Near-Food-Bereich erteilt die Stiftung Warentest der Mundspülung "DentaluxZähne + Zahnfleisch Intensivschutz Fresh Mint"* das Gesamturteil "Gut" (2,2). Inder aktuellen Ausgabe überzeugt das Lidl-Produkt durch eine sehr guteKariesprophylaxe sowie eine ebenfalls sehr gute Vorbeugung gegen Zahnbelag undZahnfleischentzündungen. Pro 100 Milliliter zahlen Verbraucher 0,17 Euro (1Liter = 1,70 Euro) und wählen damit eines der günstigsten Produkte im Test.Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietetLidl beste Qualität zu fairen Preisen.*Der Stiftung Warentest lag für den Test noch ein Produkt mit einem blauenDeckel vor. Die Farbe des Deckels wurde inzwischen zu Weiß geändert.