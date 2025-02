Hochrisikomerkmale beim Multiplen Myelom

Rotterdam, Netherlands and San Diego (ots/PRNewswire) - Kombination aus FISH und

SKY92 verbessert Diagnostik



Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Martin Kortüm, Inhaber des Lehrstuhls für

Translationale Myelomforschung am Universitätsklinikum Würzburg (UKW), zeigt,

dass eine Kombination von zwei diagnostischen Methoden (FISH und SKY92) hilft,

Hochrisikopatientinnen und -patienten mit Multiplem Myelom zu identifizieren.

Die in der Fachzeitschrift HemaSphere veröffentlichte Studie ebnet den Weg für

gezieltere und wirksamere Behandlungspläne.



Würzburg. Das Multiple Myelom ist nach der Leukämie die zweithäufigste

Blutkrebserkrankung, bei der verschiedene bösartige Tumorherde im Knochenmark

entstehen. In Deutschland erkranken jährlich etwa 7.000 Menschen an dieser

Krebsform, die bislang nicht dauerhaft geheilt werden kann. Durch neue

Therapiemöglichkeiten hat sich die Prognose für viele Patientinnen und Patienten

verbessert. Bei einem Hochrisiko-MM (HR-MM) schreitet die Erkrankung jedoch

schneller voran und die Überlebenschancen sind trotz moderner

Behandlungsmethoden deutlich schlechter. Umso wichtiger ist eine frühe und

genaue Risikoeinschätzung, denn Klinische Studien konnten zeigen, dass eine

risikoadaptierte Therapie die Prognose verbessern kann.









Es gibt klinische Hochrisikomerkmale wie die extramedulläre Erkrankung oder die

Plasmazellleukämie, wenn sich die Myelomzellen außerhalb des Knochenmarks

ausbreiten oder im Blut zirkulieren. Darüber hinaus gibt es genetische Faktoren,

die auf ein hohes Risiko hinweisen. Um Veränderungen im Erbgut der Krebszelle zu

erkennen, darunter die Chromosomenveränderungen del(17p), t(4;14) und +1q21,

wird die zytogenetische Analyse mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung

(FISH) eingesetzt. Zusätzlich kann eine Genexpressionsanalyse tiefere

biologische Einblicke in die Erkrankung geben. Der SKY92-Biomarker besteht aus

92 Genen, deren Aktivität in bösartigen Myelom-Plasmazellen die Aggressivität

des Myeloms bestimmen.



FISH und SKY92: Zwei Methoden zur Risikoeinschätzung kombiniert



Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Martin Kortüm, Inhaber des Lehrstuhls für

Translationale Myelomforschung am Uniklinikum Würzburg (UKW), kombinierte in

ihrer in der Fachzeitschrift HemaSphere

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hem3.70078) publizierten Studie die

diagnostischen Methoden FISH und SKY92 und analysierte, wie effektiv diese

Kombination im klinischen Alltag ist, um Patientinnen und Patienten mit hohem

Risiko zu identifizieren.

