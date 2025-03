"Man sollte Musk fragen, was er für Tesla leistet und dann DOGE einschalten"

Die Entwicklung der Tesla Inc. Aktie ist auch in dieser Woche das heißeste Thema zu Einzelwerten im wallstreetONLINE Forum. Über 500 Beiträge wurden zu Tesla seit Montag gepostet und der überwiegende Teil der User im Tesla-Thread empfindet beim Blick auf die Kursentwicklung (Tesla Inc. hat seit dem letzten Hoch im Dezember fast 40% an Börsenwert verloren) Genugtuung. Diese Reaktionen gehen auf Elon Musks bizarre Auftritte und politischen Aktivitäten (z.B. der Unterstützung der AfD in Deutschland) zurück und sind auch der Tatsache geschuldet, dass die Mehrheit der User die Aktie, angesichts des stagnierenden Absatzes von E-Autos und insbesondere von Tesla Fahrzeugen, als völlig überbewertet empfindet. Hier eineige Stimmen zur Lage bei Tesla aus dem wallstreetONLINE Forum:

RandomGambler1: "Es kann nicht gut für Tesla sein, in der schwierigen Lage einen CEO zu haben, der den Konsum von Ketamin gestandenen hat.

Das da zur Zeit psychisch und geistig (körperlich kommt dann verzögert später) was nicht in Ordnung ist, bekommt die ganze Welt mit. Ein Unternehmensführer, der seine Kundschaft in großen Teilen weltweit verprellt, ist einfach untragbar. Weiß jeder, der von Betriebswirtschaft Ahnung hat. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Tesla sollte sich überlegen, wie sie die Dumpfbacke feuern kann, möglichst mit minimaler Abfindung."

DipSeek: "Elon Musk hat Streit mit dem Chef des norwegischen Pensionsfonds, zeigen geleakte SMS

siehe Artikel bei Business Insider: Der Staatsfonds hält mehr als ein Prozent der Tesla-Aktien und stimmte gegen den Vorschlag des Managements, Musk ein Gehaltspaket von 50 Milliarden Euro zu zahlen."

Radiesel2008: "Läuft bei Musk....Konkurrenz für Musks Starlink - Eutelsat testet erstmals 5G per Satellit: https://www.n-tv.de/incoming/Konkurrenz-fuer-Musks-Starlink-…"

darauf Dipseek: "Es gibt zumindest Parallelen zwischen Tesla und den anderen Unternehmungen Musks, aus denen man lernen kann. Da wären zum einen, dass es den uneinholbaren technologischen Vorsprung nicht gibt, auf den sich die Kursfantasien stützen.

Zum anderen, dass versucht wird, Marktdominanz aufzubauen, um Abhängigkeiten zu erzeugen, die die Anwender erpressbar machen: https://www.rnd.de/wirtschaft/starlink-von-elon-musk-welche-…

Die Geschichte hat aber gezeigt, dass das noch nie auf Dauer funktioniert hat."

You_Dont_Mess_with_the_Zohan: "Trump will alle 8000 Ladestationen an Regierungsgebäuden stillegen: https://electrek.co/2025/02/21/trump-to-shut-down-all-8000-ev-charging ...

Drill, baby drill."

darauf kiev_broker: "Tja - Trump kennt keine Freunde - und er vergisst nicht - Musk kann noch so weit krichen - der wird sein Fett weg kriegen."

GoldSkua: "Elon Musk will von allen über zwei Millionen Bundesangestellten wissen, was sie auf der Arbeit treiben. Mehrere Behörden sagen, ihre Mitarbeiter sollen nicht antworten. Anwälte reichen eine Klage ein. Doch dem Unternehmer ist das egal: Er droht nochmals mit Entlassungen im großen Stil.

https://www.n-tv.de/politik/Elon-Musk-erneuert-seine-Kuendig…

Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen....da werden mal einfach 2 Mio potentielle Kunden nicht nur vergrault....sondern wahrscheinlich für immer verprellt. Und diese 2 Mio haben Freunde, Verwandte und Bekannte...die sicher auch entsprechend "gebrieft" werden. Sprich der "Heimatmarkt" USA wird für Tesla mehr und mehr zu einem Death Valley. Jeder andere CEO würde quasi instant im hohen Bogen von seinem Posten entfernt....nicht aber unser Felon Münchhausen."

dazu RandomGambler1: "Nicht viele CEO haben sich auch nur ansatzweise dermaßen bereichert wie Musk an Tesla und der hält halt jetzt große Aktienanteile. Das macht ein 'firing' schwierig, man sollte Musk fragen, was er für Tesla leistet und dann DOGE einschalten..."

Wegecke: "Das Preis-Leistungsverhältnis zählt nicht hauptsächlich beim Autokauf. Dachte ich auch lange Zeit, aber Autokauf ist extrem emotional. Und deswegen rauschen eben auch die Verkäufe in den Keller, weil Tesla eben nicht mehr die sympathische Marke von früher ist. Viele würden auch 10-15 Prozent mehr ausgeben für ein Auto, dass nicht von einem soziopathischen Faschisten produziert wurde."

Nokery: "Das Musk als Privatperson die immerhin zweitstärkste Partei Deutschlands supported ist jetzt nicht per se gut oder schlecht für Tesla."

darauf Flyke: "Diese Deutung finde ich sehr weit von der Realität weggedehnt. Einerseits wurde Musk als Teil des Regierungsapparat ohne formelles Amt mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, sprich er ist mitnichten als Privatperson zu bezeichnen. Und weiterhin, selbst wenn man diese unselige Verbindung ausblenden würde, würde wohl niemand mit ein weneig makroökonomischer Sichtweise Musks Interessen als rein privater Natur bewerten.

Und schließlich hat das sehr wohl Auswirkung, welche Partei er "supportet", denn die Schnittmenge der AfD Wählerschaft und Tesla-Käufern dürfte eher gering sein. Viel mehr noch ist die AfD in meinen Augen die Partei mit dem größten Konfliktpotenzial, weil keine andere Partei eine größere Kontroverse unter denjenigen auslöst, die sie nicht wählen bzw. vehement von ihr distanzieren und über das Musk'sche Produkt auch nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden wollen.

Das alles ist aber nur ein Aspekt von vielen, warum mMn die Zukunft Teslas eher finster ausschaut."

Drehrumbum: "Wird Zeit für ein neues Märchen aus dem Hause Musk..."

dazu EinLebenOhneMops: "Die "kurstreibenden Geschichten" sind wohl einzig und allein in Elons Phantasie. Marke Tesla ruiniert, Autoumsätze und vor allem Marktanteile in Europa und Nordamerika, dort wo der Autoabsatz Gewinne abwirft, rapide am Schrumpfen, Robotaxis betreiben Waymo und Baidu, bei humanoiden Robotern ist Tesla ein Mitbewerber von vielen und kommt nicht voran, und selbst bei der Fahrassistenz scheint BYD vorbeizuziehen, nicht nur bei den Umsätzen."

HeikoEll: "Was einem als Tesla-Bulle schon Sorgen machen kann, ist der Umgang mit der Einführung Model Q: Alleine die Tatsache, dass wir 125 Tage vor Einführung noch nicht einmal den Namen kennen, noch nicht einmal wissen, ob die interne Produktbezeichnung doch Redwood ist, es keine Teaser, keine typische Elon Musk-Marketingwelle gibt, keine Reservierungsmöglichkeit, das ist schon sehr seltsam!

Klar ist auch, kommt kein Model Q, besteht die Gefahr, dass Tesla von einem nicht unerheblichen Anteil der Großanleger fallen gelassen wird, denn dann sprechen wir von Kapitalanlage-Betrug!"

Syrtofu: "Ich weiß, dass es bei einer Meme-Aktie wenig Sinn macht, fundamental zu argumentieren. Ich versuche es trotzdem mal. Was sind die Werte der einzelnen Teile von Tesla?

Automobilgeschäft: Hier macht man ~100 Mrd Umsatz bei ~10% Marge, diese Jahr vermutlich weniger. Wert optimistisch angesetzt: 200 Mrd

KI: Hier würde ich nur noch einen geringen Betrag ansetzen, bzw. den zum Automobilgeschäft zählen. Insbesondere, seitdem Musk viele KI-Experten und auch Hardware von Tesla zu xAI/Twitter transferiert hat, bin ich sehr skeptisch. Setzen wir trotzdem mal ~50 Mrd an.

Robotik: Hier hat Tesla nichts besseres als den Atlas von Boston Dynamics, eher was schlechters (ferngesteuertes). Trotzdem können wir optimistisch ~100 Mrd ansetzen.

Macht in Summe ca. 350 Mrd. und das ist wirklich optimistisch angesetzt und preist schon etliches Wachstum mit ein. Macht einen Wert pro Aktie von ca. 110.

Das ist rein fundamental. Als externe Faktoren kommen momentan der Widerstand gegen Tesla wegen Musk (auch ehemaliger Fans) und die seit einem Jahr aufkommende FSD Konkurrenz. Nicht ohne Grund sagen inzwischen viele chinesische Hersteller: "Vergleicht und ruhihg mit Tesla". Und auch die deutschen (verschlafenen) Hersteller können das inwzischen.

Die Robotaxis - so sie denn je kommen - bringen da auch nichts mehr, weil es inzwischen sehr gute Konkurrenten gibt.

Von daher gehe ich jetzt in diesem Umfeld und wegen der Demontage Teslas druch Musk eher auf ein schnelles Abgleiten auf unter 250 aus (das wären immer noch verrückte >750 Mrd Börsenwert!)"

8-lagig: "Wunderbar, Tesla ist auf dem Weg wo das Papier hin gehört. New York komplett grün, Tesla im freien Fall. Aus meiner Sicht sogar bis 200 $. Selbst das wäre mehr als fair. Der Hype ist raus, ich bin seit einigen Wochen Short mit einem Schein 09/2025.

Elon scheint mehr und mehr auf Droge zu sein. Ich hoffe mal seine Jünger realisieren endlich das die Blase am Platzen ist. Immer mehr Gegenwind von div. Herstellern. Mal abgesehen von seinem eigenen verkaufsschädigendem Verhalten."

Miezekatze71: "Der Elektroauto-Pionier Tesla hat kürzlich in Kalifornien einen Antrag für einen Fahrdienst eingereicht, um seine Pläne für ein umfassendes Robotaxi-Angebot voranzutreiben. Diese Initiative ist Teil von Elon Musks langfristiger Vision, die Mobilität durch autonome Fahrzeuge zu revolutionieren. https://www.it-boltwise.de/tesla-treibt-robotaxi-zukunft-in-kalifornie ...

Läuft...🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ Warte auf Tesla-Kurs 490$"

darauf Xwin: "Das sind ja eigentlich Bärenträume, wenn Tesla eine Lizenz bekommt und die Dinger ohne Fahrer fahren dürfen. Mir tuts nur Leid um die vielen Personenschäden."

Ilsebilse: "Der Teslachart sieht mittlerweile beängstigend aus....Wollte zu gern wissen,wie es den "Unbedarften" geht,welche in die Trumprallye bei Tesla mit eingestiegen sind....Spannend wird es, wenn sie merken,dass der Kurs unter EK liegt...,dann ist der Traum vom schnellen Geld ade....

Naja,warum soll es der Generation Z besser gehen als den Newbees des Neuen Marktes im Jahr 2000...Kleiner Trost,jeder verliert im Leben einmal sein Geld."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community