Macron droht USA mit europäischen Strafzöllen.

PORTO (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron droht den USA in Antwort auf angekündigte Zölle von 25 Prozent auf Importe von Aluminium und Stahl mit europäischen Strafzöllen. "Wenn sie bestätigt werden, werden die Europäer antworten", sagte Macron während eines Staatsbesuchs in Portugal. "Es wird also entsprechende Zölle geben, denn wir müssen uns schützen, wir müssen uns verteidigen."

"Wenn Anfang April, wie angekündigt, Zölle auf europäische Produkte in dieser Höhe erhoben werden, müssen die Europäer antworten, weil wir angesichts dieser Maßnahmen nicht gewissermaßen schwach sein dürfen", sagte Macron bei einer Pressekonferenz in Porto.