Bitcoin sinkt zeitweise unter 80.000 US-Dollar

DeepFrost schrieb heute 04:56

Ist schon krass wie teuer Nichts ist, 80k bzw 77k aktuell für Nichts/Luft....

Ich finde den Vergleich mit den rostigen Nägeln gut und selbst die haben mehr Wert durch den Rohstoff. Vor allem das ist der Markt überschwemmt mit Kryptos weil jeder die rausbringen kann,

Man könnte also sagen Menschen die kryptos kaufen, würden ihr Vermögen auch in Monopoly Geld stecken, das ist auch nichts Wert und limitiert.

Ich hoffe das alle mal irgendwann wieder klar denken und btc und Co wieder bei 0,00000000 landen.