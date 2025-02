Trump begrüßt Selenskyj im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Handschlag im Weißen Haus begrüßt. Er habe sich herausgeputzt, sagte Trump und zeigte auf Selenskyj. Dieser trug wie üblich einen dunklen Pullover. Trump hielt die Faust leicht in die Höhe, dann verschwanden die beiden im Westflügel des Weißen Hauses.

Trump hatte seinen ukrainischen Kollegen in den vergangenen Wochen mit haarsträubenden Beschimpfungen überzogen. Grund war offenbar, dass Selenskyj einen ersten Vertragsentwurf aus Washington abgelehnt hatte. Nun will die Ukraine eine Vereinbarung mit den USA über seltene Erden in Washington unterzeichnen./nau/DP/nas