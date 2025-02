NEW YORK (dpa-AFX) - Die radikalen Kürzungen der Entwicklungshilfe durch die US-Regierung von Donald Trump untergraben UN-Generalsekretär António Guterres zufolge die eigenen Interessen des US-Präsidenten. Die Kürzungen würden drastische Konsequenzen für eine Reihe von globalen Programmen haben, sagte Guterres in New York.

"Gleichzeitig wird das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung gezwungen sein, viele seiner Programme zur Drogenbekämpfung - einschließlich desjenigen zur Bekämpfung der Fentanyl-Krise - einzustellen und Maßnahmen gegen Menschenhandel drastisch zu reduzieren", sagte Guterres. Kampf gegen Drogen - besonders Fentanyl - und irreguläre Migration ist ein zentrales Thema für Präsident Trump.