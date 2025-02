Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,38 Prozent auf 110,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen sank auf 4,24 Prozent.

Die Märkte reagierten erleichtert auf Preisdaten aus den USA. Der Verbraucherpreisindex PCE war im Januar um 2,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Im Vormonat hatte die Jahresrate noch bei 2,6 Prozent gelegen. Die Märkte waren erleichtert, dass die Inflation nicht zugelegt hat. Die Daten würden zumindest nicht gegen weitere Leitzinssenkungen im späteren Jahresverlauf sprechen, sagten Händler.

Für Verunsicherung sorgt weiterhin die Handelspolitik. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Vortag Zölle gegen China, Kanada und Mexiko in der kommenden Woche angekündigt. "Bisher überwog aus Marktsicht die Einschätzung, dass sich Trump ökonomisch rational verhält und entsprechend die Wahrscheinlichkeit für Deals in letzter Sekunde hoch bleibt", schreiben Experten der Dekabank. "Sollte diese These falsch sein, müssten auch die wirtschaftlichen Risiken für die EU und die Eurozone neu bewertet werden."/jsl/nas