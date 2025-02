United Imaging Intelligence zeigt nachhaltige KI-Lösungen auf dem ECR 2025

WIEN, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- United Imaging Intelligence (UII), eine wegweisende Tochtergesellschaft der United Imaging Group, die sich auf medizinische KI spezialisiert hat, präsentiert ihre zukunftsweisenden Technologien auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2025. Unter dem diesjährigen Motto „Planet Radiology" setzt sich die UII dafür ein, die Gesundheitsversorgung durch nachhaltige KI-Innovationen voranzutreiben, die die diagnostische Effizienz verbessern, die Umweltbelastung reduzieren und die langfristige Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern weltweit fördern.

Gemäß der „Born with AI"-Philosophie wurde KI in das gesamte Geräteportfolio von United Imaging integriert. Dazu gehören CT, MRT, PET/CT, PET/MR, Röntgen, RT und Mammographie. Die KI-gestützten Innovationen verbessern die Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz von Bildgebungssystemen und tragen zu einer intelligenteren Gesundheitsversorgung bei.

uAI-Algorithmen wie uAIFI ACS in MRT-Systemen demonstrieren eine beschleunigte Bildgebung, die Ganzkörperscans in weniger als 100 Sekunden durchführt. Für bestimmte Regionen wie den Kopf und das Becken werden nur 88 Sekunden bzw. 73,4 Sekunden benötigt. Bei CT-Systemen gewährleistet der DELTA-Algorithmus eine qualitativ hochwertige Bildgebung und reduziert gleichzeitig die Strahlendosis um bis zu 80 %. Gleichzeitig wird die Auflösung bei niedrigem Kontrast um fast 160 % erhöht. In PET/CT-Systemen verbessert HYPER DLR die Bildqualität durch eine Steigerung des Signal-Rausch-Verhältnisses um 42 %.

Darüber hinaus ermöglicht die uAI Vision-Anwendung, die in alle Modalitäten von United Imaging integriert ist, intelligentes Scannen durch Qualitätssicherung in Echtzeit und intelligente Scankontrolle. Durch sofortige Qualitätssicherung werden unnötige Wiederholungsscans vermieden und der Kontrastmittelverbrauch sowie der Stromverbrauch des Scanners reduziert. Diese intelligente Schicht, die nahtlos in die Geräte von United Imaging eingebettet ist, zeigt, wie KI zum Nachhaltigkeitsbeschleuniger der Radiologie werden kann – und jeden Scan schneller, sicherer und umweltfreundlicher macht.