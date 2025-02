Glassplitter möglich Mandarinen bei Aldi zurückgerufen Wegen möglicher Glassplitter werden Mandarinen im Glas zurückgerufen, die in Aldi Nord Filialen verkauft worden sind. Wie der Lebensmittelgroßhändler Clama GmbH & Co. KG am Abend mitteilte, handelt es sich um das Produkt "Mandarin Orangen im …