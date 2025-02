Keynote von EVE Energy auf dem Energy Storage Summit 2025 in London

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Vom 17. bis 19. Februar 2025 fand in London,

Großbritannien, der Energy Storage Summit 2025 statt. EVE Energy wurde zur

Teilnahme an dem Gipfel eingeladen und hielt eine Keynote mit dem Titel "Können

Großbatterien das Management ständig wachsender Kraftwerksprojekte

vereinfachen?". In dem Vortrag wurden fortschrittliche Lösungen und innovative

Ideen für den europäischen Energiespeichermarkt mit seiner hohen Nachfrage

vorgestellt.



Wachstum und Herausforderungen auf dem europäischen Energiespeichermarkt Laut

Prognosen der weltweit maßgeblichen Beratungsunternehmen IHS und EASE wird die

Nachfrage nach Energiespeichern in Europa bis 2030 voraussichtlich 300 GW und

bis 2050 über 600 GW erreichen. Um diesen enormen Bedarf zu decken, ist der groß

angelegte Einsatz von Energiespeichern von entscheidender Bedeutung, wobei die

Kapazitäten einzelner Einheiten von MWh auf GWh ansteigen. 2024 wurde das erste

Kraftwerksprojekt mit einer Einzelleistung von mehr als 1 GWh realisiert.





Allerdings treten Herausforderungen wie Wirtschaftlichkeit, Betriebskomplexitätund Sicherheit von Batterie-Speicherkraftwerken zunehmend in den Vordergrund,was neue Schwierigkeiten für fortschrittliche Energiespeichertechnologien undKraftwerkskonzepte mit sich bringt.Big-Battery-Technologie von EVE Energy vereinfacht große EnergiespeichersystemeUm diese Herausforderungen zu bewältigen, hat EVE Energy kontinuierlichtechnische Hürden überwunden, Pionierarbeit für das Konzept der "Big Batteries"geleistet und inzwischen die Massenproduktion begonnen. Seine Ultra-LargeCapacity Cell mit 628 Ah, "Mr. Big" genannt, vereinfacht Energiespeichersysteme,indem sie die Anzahl der Datenerfassungspunkte für Kraftwerke derselbenGrößenordnung halbiert. Berechnungen zeigen, dass dadurch dieLebenszyklus-Betriebskosten von Energiespeicherkraftwerken um 30 % gesenktwerden können, wobei die Wartungszeit von 336 Stunden auf 232 Stunden jährlichsinkt.Das 5-MWh-Energiespeichersystem Mr. Giant, das Mr. Big-Batteriezellen nutzt,weist eine hohe Energieeffizienz von 95,5 % auf und bietet Kunden durch seinStreben nach ultimativer Effizienz einen Mehrwert. Eine Demonstrationsanlage fürdieses Produkt wurde im August letzten Jahres in Jingmen, Hubei, eingerichtetund lieferte fast sechs Monate lang Daten zur betrieblichen Effizienz undRentabilität.Als eine der ersten 600+ Ah-Energiespeicherzellen, die eine Massenproduktionerreicht haben, nutzt Mr. Big die fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten unddie ultrahohe Effizienz der 60-GWh-Superspeicheranlage von EVE Energy und bietetKunden weltweit qualitativ hochwertige Produkte mit Fehlerraten im PPB-Bereichund effizienter Lieferung.Stetige globale Expansion zur Beschleunigung der globalen Energiewende Mit einerinternationalen Perspektive baut EVE Energy eine globale Präsenz auf undentwickelt Fähigkeiten in den Bereichen "globale Fertigung, globaleZusammenarbeit und globale Dienstleistungen", um nahe am Kunden zu sein undschnell zu reagieren. Fabriken in Ungarn und Malaysia sind im Bau, wobei dieFabrik in Malaysia im vierten Quartal 2025 die Massenproduktion aufnehmen soll.Auch in Zukunft wird sich EVE Energy auf technologische Innovationenkonzentrieren und seine globale Strategie mit innovativen Produkten mit hoherLeistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit vorantreiben. Durch die Zusammenarbeitmit globalen Partnern will EVE Energy einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigungder globalen Energiewende und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklungleisten.