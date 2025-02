Pearson und AWS kündigen Zusammenarbeit an, um KI-gestütztes personalisiertes Lernen für Millionen von Menschen weltweit zu ermöglichen

London (ots/PRNewswire) -



- Die Zusammenarbeit wird das Lernen für Millionen von Menschen durch Cloud- und

KI-Tools verbessern, die die Bildung personalisieren und Einblicke in Echtzeit

bieten

- Pearson wird seine Nutzung der AWS-Cloud-Infrastruktur und der KI-Funktionen

mit Amazon Bedrock ausweiten, um seine Lernprodukte und -dienste weiter zu

optimieren und zu skalieren, insbesondere im Hochschulbereich

- Amazon und AWS erweitern die Zusammenarbeit mit Pearson VUE zur Skalierung von

Cloud-Schulungen und -Akkreditierung, damit Unternehmen ihre Produktivität

steigern und schneller innovieren können



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4372010-1&h=2042621213&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4372010-1%26h%3D3268302915%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fplc.pearson.com%252Fen-GB%26a%3DPearson&a=Pearson (FTSE: PSON.L),

das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, und Amazon Web

Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gaben

heute die Ausweitung ihrer langjährigen Zusammenarbeit bekannt, um die

Bereitstellung von KI-gestütztem Lernen für Millionen von Menschen auf der

ganzen Welt zu beschleunigen und das Lernerlebnis für die Produkte und

Dienstleistungen von Pearson zu verbessern.





