Veeva Direct Data API jetzt in der Vault-Plattform enthalten, um KI-Innovationen zu ermöglichen

„Veeva Direct Data API ist eine bahnbrechende Technologie, die neue Arten von Anwendungen und Integrationen ermöglichen wird", sagt Andy Han, leitender Vizepräsident, Veeva AI Solutions. „Der einfache und verlässliche Zugriff auf große Mengen an Veeva Vault-Daten für Kunden und Partner wird Innovationen im Bereich KI und Analytik in der gesamten Branche vorantreiben."

Direct Data API ist Teil der fokussierten Strategie von Veeva, die fortschrittliche Automatisierung, einschließlich KI, für die Biowissenschaftsbranche durch innovative Technologie und tiefgreifende Anwendungen auf der Veeva Vault-Plattform zu ermöglichen. Veeva entwickelt KI-Lösungen wie den TMF Bot, den Vault CRM Bot und die Vault CRM Voice Control. Veeva unterstützt Kunden und Partner auch bei der Entwicklung von KI-Lösungen mit Direct Data API und dem Veeva AI Partner Program.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Direct Data API finden Sie hier: veeva.com/eu/direct-data-api

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und bedient mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2024 endenden Zeitraum offengelegt werden, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

