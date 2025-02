MWC 2025 | Huawei teilt jüngste Errungenschaften der intelligenten, konvergierten Telco-Cloud

BARCELONA, Spanien, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem Voranschreiten der KI-Technologien treten Telco-Clouds in eine neue Ära der Intelligenz ein. Huawei ist der Pionier bei der Einführung von KI in Telco-Clouds mit seiner intelligenten konvergierten Telco-Cloud-Lösung, welche die erste Grundlage für KI-Rechenleistung in der Branche bildet. Diese Lösung liefert führende Telekommunikationsinfrastrukturen für globale Betreiber und ermöglicht es ihnen, komplexe Netzwerkherausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig drei Formen von Intelligenz für das Kernnetzwerk zu fördern: SService-Intelligenz, Netzwerk-Intelligenz und O&M-Intelligenz.

Der Durchbruch: Erste kommerzielle Nutzung der Dual-Engine-Architektur

Mit der Weiterentwicklung von 5G-Advanced und KI-Technologien verlagern sich die Telco-Clouds in Richtung Containerisierung und Intelligenz.