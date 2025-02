WeRide führt mit Beti, Renault und Macif den ersten kommerziellen Einsatz eines vollständig fahrerlosen Robobus in Europa durch

WeRide wird seine autonome Technologie der Stufe L4 für einen Personenbeförderungsdienst auf offenen Straßen im gemischten Verkehr zur Verfügung stellen, mit mehreren sechs Meter langen Robobussen, die jeweils acht Fahrgäste befördern können und von beti Automated Mobility betrieben werden. Beti Automated Mobility wird seinen Betrieb am 10. März im Gewerbegebiet Rovaltain - TGV-Bahnhof Valence in der Drôme aufnehmen.

VALENCE, Frankreich, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- WeRide (Nasdaq: WRD), ein weltweit führender Anbieter von Technologien für autonomes Fahren, gab heute den ersten kommerziellen Einsatz seines Robobus in Europa bekannt, der im Rahmen einer Shuttle-Service-Partnerschaft mit beti, der Renault Group und Macif einen automatisierten Mobilitätsdienst der Stufe L4 in der französischen Region Drôme anbieten wird.

„Unsere Zusammenarbeit mit beti ermöglicht es uns, unseren ersten kommerziellen Robobus-Einsatz in Europa durchzuführen und dabei unsere bewährte Erfolgsbilanz auf den Märkten in China, Singapur und im Nahen Osten zu nutzen, um unsere Position als weltweit führender Anbieter von L4-Fahrzeugen für autonomes Fahren zu stärken", so Jennifer Li, Finanzvorstand und Leiterin für internationales Geschäft bei WeRide.

Benjamin Beaudet, Geschäftsführer von beti, erklärte, dass die „Hypervision"-Lösung von beti eine zweite Sicherheitsebene für das automatisierte Fahren bietet und eine kontinuierliche Verbesserung des Systems gewährleistet.

Die Strecke ist 3,3 km lang und führt zum Bahnhof, zu Langzeitparkplätzen außerhalb des Geländes, zum Gastronomiezentrum des Gewerbeparks und zu 150 Unternehmen mit 3.000 Beschäftigten.

Zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehören:

- Bereitstellung flexibler Mobilität zwischen dem Bahnhof und den Unternehmen bei gleichzeitiger Förderung des nachhaltigen Verkehrs auf der letzten Meile.

- Schaffung einer kohlenstoffarmen Alternative zum Fußweg zwischen Parkplatz und Bahnhof.

- Verbindung von Unternehmen mit dem Verpflegungszentrum für Arbeitnehmer.

Dieser Einsatz ist bahnbrechend, denn:

- Dies ist der erste Einsatz eines vollständig fahrerlosen kommerziellen Robobus von WeRide in Europa und zeigt die globale Expansion des Unternehmens.

- Es handelt sich um den ersten automatisierten Service auf hohem Niveau, der einen Bahnhof mit einem Gewerbegebiet verbindet.

- Die L4-Automatik von WeRide ermöglicht Geschwindigkeiten von 40 km/h und eine dynamische Hindernisvermeidung.

„Nach erfolgreichen Versuchen der Renault Group und WeRide werden nun in Valence die Anfänge eines Personenbeförderungsdienstes mit automatisierten Shuttles aufgebaut", so Patrick Vergelas, Leiter der autonomen Mobilitätsprojekte der Renault Group.

Die erste Lernphase wird vom 10. März bis zum 19. April dauern und von Montag bis Freitag unter realen Bedingungen im Personenverkehr stattfinden. Sie wird die Relevanz des Dienstes, die Sicherheit der Technologie und die Effizienz des Betriebs demonstrieren. Eine zweite Zielbetriebsphase wird im Juli beginnen.

