Jez Carreon aus Singapur wird von Flor de Caña zum nachhaltigsten Barkeeper der Welt gekürt

GRANADA, Nicaragua, 1. März 2025 /PRNewswire/ -- Nach einer aufregenden Show von Talent und Kreativität während des globalen Finales der 4. Ausgabe der Sustainable Cocktail Challenge wurde Jez Carreon von der Employees Only Bar in Singapur zum „World's Most Sustainable Bartender by Flor de Caña" gekrönt, nachdem er sich mit 18 Top-Mixologen aus aller Welt gemessen hatte.

An der Flor de Caña's Sustainable Cocktail Challenge nahmen mehr als 18 Mixologen aus Ländern wie Mexiko, den Vereinigten Staaten, Costa Rica, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien und Japan teil.

Das globale Finale fand am 27. Februar in der spektakulären und exotischen Naturkulisse der tropischen Vulkaninseln von Granada in Nicaragua statt, wo die renommiertesten Barkeeper der Welt ihr Können bei der Kreation köstlicher und nachhaltiger Cocktails mit Flor de Caña-Rum unter Beweis stellten.

Jez setzte sich an die Spitze des Wettbewerbs, indem er die Jury mit seiner Leidenschaft und seinem Können bei der Kreation nachhaltiger Cocktails beeindruckte. Der Siegercocktail mit dem Namen „Nicaragua is Calling" wurde mit einheimischen Zutaten aus Singapur wie Mais, Kokosnuss und Ananas, Flor de Caña 12 Year Rum hergestellt und in einem nachhaltigen Jicara-Becher und einem biologisch abbaubaren Untersetzer aus den Cocktailresten serviert.

„Ich fühle mich großartig. Was mir einst wie ein ferner Traum erschien, etwas, das ich nie für möglich gehalten hätte, ist nun Wirklichkeit geworden. Dies ist wirklich ein karrierebestimmender Moment. Ich habe meine Lieben stolz gemacht, und jetzt kann ich endlich sagen: Ich bin der Beste der Welt in irgendetwas", sagte Jez nach dem Gewinn des Wettbewerbs.

Andrea Pagliarini von der Paradiso Bar in Spanien belegte den zweiten Platz des Wettbewerbs und Simone Sacco von der Piano35 Ristorante Bar in Italien den dritten Platz.

Die Jury bestand aus den Branchenexperten Danil Nevsky (2. der Bar World 100), Patrick Pistolesi (Gründer von Drink Kong Master), Gina Barbachano (Hanky Panky Manager - World's 50 Best Bars) und Marcus Voglrieder (Corporate Beverage Director @ Nobu Restaurant Group), die die Cocktails nach Geschmack, Aroma, Aussehen, Geschichte und Präsentation sowie nach Kreativität und Einhaltung nachhaltiger Praktiken bewerteten.

Mehr als 30 Länder nehmen an der Sustainable Cocktail Challenge teil, mit der Flor de Caña sein historisches Engagement für Nachhaltigkeit feiert und diese Werte mit der weltweiten Barkeeper-Community teilt und fördert. Er ist nicht nur der erste klimaneutrale und Fair-Trade-zertifizierte Rum der Welt, sondern wird auch mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert, fängt alle während der Gärung entstehenden CO2-Emissionen auf und hat seit 2005 über eine Million Bäume gepflanzt.

