MolecuLight präsentiert fortschrittliche Bildgebung für die Wundversorgung auf der CAMPS-Konferenz 2025

PITTSBURGH, 1. März 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der führende Anbieter von Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebungsgeräten für die Wundversorgung, freut sich, seine Teilnahme am 2025 Cellular, Acellular, and Matrix-like Products (CAMPs) Wound Care Summit anzukündigen, der vom 28. Februar bis 2. März in Fort Lauderdale, Florida, stattfindet. Am Stand (# 21) und auf dem Podium werden die Teilnehmer die Gelegenheit haben, zu erfahren, wie die innovative Technologie von MolecuLight die Wundbeurteilung, Messung, Dokumentation und Behandlungsentscheidungen in Bezug auf CAMPs erheblich verbessern kann, insbesondere im Hinblick auf die vorgeschlagene neue Sprache für die lokale Kostenübernahmebestimmung (LCD) für Hautersatzstoffe.

Die Fluoreszenzbildgebung von MolecuLight ermöglicht es Klinikern, schädliche bakterielle Belastungen in Wunden, die mit Infektionen und dem Versagen von CAMPs verbunden sind, sofort sichtbar zu machen. Dieser Einblick in Echtzeit ermöglicht es dem medizinischen Personal, Patienten effektiver zu behandeln, was zu einem schnelleren Wundverschluss und besseren Ergebnissen führt. Die MolecuLight-Geräte können gezielte Therapien, wie z. B. die Vorbereitung des Wundbetts für CAMPs, anleiten und die Wundbehandlungsstrategien auf der Grundlage unmittelbarer, verwertbarer Informationen optimieren.