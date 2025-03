Russische Drohnen greifen an - ein Toter bei Odessa Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit großen Schwärmen von Kampfdrohnen angegriffen. Im Gebiet Odessa wurde dabei eine Person getötet und eine weitere verletzt, wie Gouverneur Oleh Kiper mitteilte. Kurz nach 0.00 Uhr (Ortszeit) am Samstag …