Das überraschende Abdriften der Kontinente

PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj schreibt die französische Tageszeitung "Le Figaro":

"In Moskau kann Wladimir Putin seinen Augen und Ohren kaum trauen: Wer hätte auf ein solches Abdriften der Kontinente gewettet, bei dem Amerika näher an Russland heranrückt? Ungeachtet dessen, was er als seine Interessen ansieht, hat Donald Trump mit seiner Ausrichtung auf den Kreml wenig zu gewinnen. Er bittet mit voller Geschwindigkeit um Frieden, aber der andere will den Sieg und hat viel Zeit.

Der Amerikaner spielt das Spiel eines Zaren, der vom unvermeidlichen Niedergang des demokratischen und kapitalistischen Westens überzeugt ist (...). Eine Gewissheit, die auch sein chinesischer Amtskollege teilt, dessen Bündnis mit Moskau Washington zu brechen hofft, während es die Stärke ihres ideologischen Pakts unterschätzt. Das Problem: Wenn der Chef des Weißen Hauses sein Ziel verfehlt, geht das gleichermaßen zulasten Europas wie der USA."/sg/DP/zb