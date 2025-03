Konferenz über Schutz der Zivilpersonen in palästinensischen Gebieten

GENF (dpa-AFX) - Der Schutz der Zivilbevölkerung in den besetzten palästinensischen Gebieten steht kommende Woche im Fokus einer internationalen Konferenz in Genf. Zu dem Treffen am 7. März auf technischer Ebene - etwa UN-Botschafter vor Ort - sind die 196 Vertragsstaaten der Genfer Konventionen eingeladen worden, wie das Schweizer Außenministerium mitteilt.

Geplant ist eine Deklaration insbesondere zur vierten Genfer Konvention, die Zivilpersonen schützt, "die sich in Feindeshand - in eigenem oder in einem besetzten Gebiet - befinden", wie es vom Außenministerium heißt.