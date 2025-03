Orban droht mit Blockade von EU-Hilfen für die Ukraine

BUDAPEST/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kurz vor einem Sondergipfel der EU hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban eine Blockade möglicher neuer Unterstützungsbemühungen für die Ukraine angekündigt. In einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schreibt Orban, er könne einer gemeinsamen Erklärung der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag nicht zustimmen. Die EU und ganz Europa, "außer Ungarn und dem Vatikan" wolle Krieg, monierte Orban am Abend in einem Interview mit dem ungarischen Sender "TV2".

Der in Ungarn für die internationale Regierungskommunikation zuständige Staatssekretär Zoltan Kovacs bestätigte, dass Orbans Brief an Costa authentisch ist.