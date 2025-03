Nach weiterem Warnstreiktag bei der Post im Norden hofft Verdi auf Bewegung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Warnstreik bei der Post hat auch heute für viele leere Briefkästen im Norden gesorgt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi blieben wie schon am Freitag unter anderem in Lüneburg, Winsen an der Luhe, Kiel, Flensburg oder Lübeck Hunderttausende Briefe und Pakete liegen. Rund 600 Zusteller haben sich demnach am Ausstand beteiligt.

In Hamburg wurden einem Verdi-Sprecher zufolge mit Rücksicht auf die Bürgerschaftswahl am Sonntag Briefe zugestellt. Jedoch seien in der Hansestadt am Freitag und Samstag jeweils schätzungsweise 8.000 Pakete liegengeblieben.