'Eine Mannschaftsleistung'

crox3 schrieb 23.02.25, 06:03

Bin im Jetlag von 4 Wochen in China. Fazit, von bis zu vier Live Spiele nachts in China, war nur 1 Spiel live auf CCTV5 bzw. CCTV5+, je nach Kabelanbieter sind 6 Minuten Apetizer, dann ploppt ein QR Code auf, und mit der digitalen Handygeldbörse muss man 3€ berappen, um weiter zu sehen. DAZN verkauft anscheinend gar nichts nach China weiter. Paralell gibt es offiziel noch einen dubiosen Streaming Dienst, wo man den Ball zwischen der Werbung sucht. England und Spanien auch kaum mehr. Wie die der chinesische Nationalfußball fällt das Interesse an Europa stark ab. Ich dachte zuerst, dass sie Sendeplatz brauchten, für die Asien Winterspiele in Harbin, das war aber nicht der Fall. Solange kein China Talent in der Bundesliga spielt. Der Standard Chinese genießt den frisch erworbenen Wohlstand mit Elektro Autos und dem süßen Leben am Südmeer. Bundesliga ade! Auslands Zusatzgelder auch.