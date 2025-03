Tesla-Aktie im freien Fall: 40% Verlust und keine Hoffnung auf Besserung!

Die Tesla-Aktie hat in den letzten Wochen dramatische Verluste erlitten, mit einem Rückgang von 40 Prozent seit ihrem Höchststand Ende 2024. Die Verkaufszahlen in Europa sind alarmierend, da die Autoverkäufe im Januar um fast 50 Prozent eingebrochen sind. Diese Entwicklung hat zu einem Kursverlust von rund 20 Prozent in dieser Woche geführt, was die Anleger zunehmend beunruhigt. Analysten betonen, dass der Wert von Tesla nicht nur von den Fundamentaldaten, sondern auch stark von der Anlegerstimmung abhängt.

Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, hebt hervor, dass es bei hoch bewerteten Aktien wie Tesla schwierig ist, einen Boden zu finden, da traditionelle Bewertungsmaßstäbe nicht mehr gelten. Der Rückgang der Aktie wurde durch schwache Auslieferungszahlen und einen rückläufigen Jahresumsatz verstärkt, was das Vertrauen der Anleger erschütterte. Zudem fiel der Marktwert von Tesla erstmals seit November unter 1 Billion US-Dollar, was das Unternehmen hinter Berkshire Hathaway und Broadcom zurückfallen ließ.