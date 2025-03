BASF unter Druck: Sparprogramm, Dividendenkürzung und China-Investitionen

Für 2025 strebt BASF ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 8,0 und 8,4 Milliarden Euro an. Während die meisten Segmente zum Wachstum beitragen sollen, wird das Basischemikalien-Geschäft durch höhere Fixkosten und Wartungen belastet. Der Free Cashflow wird für 2025 auf 400 bis 800 Millionen Euro geschätzt, was einen Rückgang im Vergleich zu fast 750 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Der Produktionsstart in Zhanjiang wird voraussichtlich das operative Ergebnis um 400 Millionen Euro und den freien Cashflow um 800 Millionen Euro belasten.

Der Chemiekonzern BASF sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die durch ein umfassendes Sparprogramm, eine Dividendenkürzung und hohe Belastungen aus Investitionen in China geprägt sind. Im Jahr 2024 sank der Umsatz um 5,3 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro, was auf niedrigere Preise und Mengen zurückzuführen ist. Wertberichtigungen im Bereich Batteriematerialien sowie Restrukturierungskosten führten zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 2,2 auf 2,0 Milliarden Euro. Trotz dieser Rückschläge konnte BASF dank des Verkaufs von Wintershall Dea einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro erzielen, im Vergleich zu 225 Millionen Euro im Vorjahr.

Um die finanzielle Situation zu stabilisieren, plant BASF bis 2026 jährliche Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro. Bis Ende 2024 wurden bereits Einsparungen von einer Milliarde Euro realisiert, wobei auch Einmalkosten in Höhe von 900 Millionen Euro anfielen. Zudem wird die Dividende erstmals seit 2010 auf 2,25 Euro je Aktie gekürzt. Im Rahmen des Konzernumbaus sollen Geschäftsbereiche verkauft und das Agrargeschäft an die Börse gebracht werden. Es drohen zudem weitere Schließungen von Chemieanlagen in Ludwigshafen.

Die Marktreaktion auf die aktuellen Zahlen war enttäuschend, was sich im Rückgang des Aktienkurses auf unter 48 Euro widerspiegelt. Analysten erwarten, dass der Konsens beim Ebitda-Ausblick für 2025 bereits am oberen Ende der Zielspanne liegt, was zu einer gedämpften Kursreaktion führen könnte. BASF-Chef Markus Kamieth betont, dass eine moderate Erholung der Nachfrage das weltweite BIP und die Industrieproduktion unterstützen könnte, während geopolitische Unsicherheiten weiterhin eine Belastung darstellen. Die globale Chemieindustrie wird voraussichtlich leicht stärker wachsen als das BIP und die Industrieproduktion.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 49,05EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.