Bitcoin stürzt unter 80.000 USD: Droht ein weiterer Rückgang?

In der aktuellen Woche hat Bitcoin einen signifikanten Rückgang erlebt und ist erstmals seit Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Der Kurs liegt derzeit bei 78.800 US-Dollar, was einem Rückgang von 8 Prozent innerhalb von 24 Stunden und 20 Prozent in der letzten Woche entspricht. Dieser Rückgang folgt auf ein Rekordhoch von 105.495 US-Dollar, das am 19. Januar 2025 erreicht wurde. Analysten von Wolfe Research, insbesondere Read Harvey, warnen, dass die Korrektur möglicherweise noch weitergehen könnte. Sollte Bitcoin nicht in der Lage sein, die Marke von 90.000 US-Dollar zurückzuerobern, könnte ein Rückgang auf 70.000 US-Dollar oder sogar darunter drohen.

Die Ursachen für den aktuellen Rückgang sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor ist der allgemeine Abverkauf an den Finanzmärkten, der durch wachsende Sorgen um eine mögliche Konjunkturabkühlung und Unsicherheiten an den Aktienmärkten ausgelöst wurde. Harvey stellt fest, dass die anfängliche Euphorie nach der Wahl von Donald Trump, die Bitcoin auf neue Höchststände katapultierte, allmählich nachlässt. Der Markt fehlt es an einem klaren Katalysator, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Zudem zeigt sich eine schwächere Risikobereitschaft der Anleger, die sich in einem Trend hin zu sicheren Anlagen äußert, was nicht nur Aktien, sondern auch Rohstoffe und Kryptowährungen betrifft.

Kurzfristig könnten weitere Turbulenzen bevorstehen. Harvey warnt, dass, wenn die positive Stimmung weiter abnimmt, Bitcoin auf sein Niveau vor der Wahl zurückfallen könnte. Es ist entscheidend, ob der Markt auf diesem Niveau Käufer findet, da andernfalls ein erneuter Einbruch droht. Investoren sollten sich auf eine volatile Phase einstellen, während einige Analysten auf eine schnelle Erholung hoffen, andere jedoch vor weiteren Rücksetzern warnen.

Inmitten dieser Unsicherheiten bleibt Michael Saylor, CEO von Strategy, optimistisch und ermutigt Anleger, ihre Bitcoins zu halten, selbst unter extremen Umständen. Seine Aussage, man solle „eine Niere verkaufen, wenn man muss, aber die Bitcoins behalten“, verdeutlicht seine Überzeugung von der langfristigen Wertentwicklung der Kryptowährung. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Bitcoin die 90.000 US-Dollar-Marke zurückerobern kann oder ob die Korrektur sich weiter ausdehnt.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 86.280$ auf CryptoCompare Index (02. März 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.