Allianz SE: Rekordzahlen 2024 trotz Naturkatastrophen – Dividende steigt!

Die Allianz SE hat am Freitag ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die trotz einer Zunahme von Naturkatastrophen ein Rekordergebnis zeigen. Das Geschäftsvolumen stieg um 11,2 Prozent auf 179,8 Milliarden Euro, wobei das vierte Quartal mit einem Plus von 16,0 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro besonders stark war. Der operative Gewinn erhöhte sich um 8,7 Prozent auf 16,0 Milliarden Euro, was auf gute Ergebnisse im Bereich Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen ist. Der bereinigte Jahresüberschuss kletterte um 10,1 Prozent auf 9,93 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognose von 9,8 Milliarden Euro.

Für 2025 gibt die Allianz eine konservative Prognose ab, die ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 17 Milliarden Euro vorsieht. Analysten hatten mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne gerechnet. Dennoch hat das Unternehmen seine mittelfristigen Finanzziele angehoben und strebt nun ein Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent pro Jahr an, während die Eigenkapitalrendite auf über 17 Prozent steigen soll.