Aixtron enttäuscht Anleger: Umsatz steigt, Gewinn sinkt – was nun?

Aixtron, ein führender Anbieter von Ausrüstungen für die Chipindustrie, hat im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro erzielt, was die Erwartungen leicht übertraf. Dennoch enttäuschten die Gesamtzahlen die Anleger: Der Nettogewinn fiel um 25 Prozent auf 106 Millionen Euro, und die Bruttomarge lag mit 45 Prozent deutlich unter den Prognosen. Die Dividende wird drastisch von 0,40 Euro auf 0,15 Euro je Aktie gekürzt, was zu einem Kursrückgang von fast 4 Prozent am Donnerstagmorgen führte.

Der Ausblick für 2025 ist düster. Aixtron rechnet mit einem Umsatzrückgang auf 530 bis 600 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich nur zwischen 18 und 22 Prozent liegen, nachdem sie im Vorjahr bereits gesunken war. Vorstandschef Felix Grawert führt die schwachen Zahlen auf nachlassende Dynamik in der Elektromobilität und auf eine allgemeine Schwäche in den Industriemärkten zurück. Um die Kosten zu senken, plant das Unternehmen einen Stellenabbau durch ein Freiwilligenprogramm, das mittelfristig Einsparungen im Millionenbereich bringen soll.