Nordex 2024: Umsatzsprung und Rekordaufträge – Analysten optimistisch!

Für das Jahr 2025 plant Nordex, den Umsatz auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro zu steigern und die EBITDA-Marge auf 5,0 bis 7,0 Prozent zu erhöhen. CEO José Luis Blanco betonte die Effizienzsteigerungen und die solide Auftragslage, die durch die fortschreitende Energiewende und schnellere Genehmigungsverfahren für Windkraftprojekte unterstützt wird. Der Auftragsbestand erreichte Ende 2024 mit 12,8 Milliarden Euro einen Rekord, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu 10,5 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt.

Trotz dieser positiven Geschäftszahlen bleibt die Aktie von Nordex unter Druck. Am letzten Handelstag fiel der Kurs um 1,25 Prozent auf 12,64 Euro, was auf eine zurückhaltende Marktreaktion hindeutet. Anleger scheinen auf weitere Impulse zu warten, insbesondere auf eine nachhaltige Verbesserung der Margen. Nach der Veröffentlichung der Zahlen stieg die Aktie jedoch vorbörslich um über vier Prozent, was auf ein gewisses Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hinweist.

Insgesamt zeigt Nordex eine vielversprechende Entwicklung, die auf eine positive Zukunft hindeutet, auch wenn die Marktreaktion bislang verhalten bleibt. Die Analysten sind optimistisch, dass die positiven Trends sich fortsetzen werden.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 12,94EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.