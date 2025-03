Swiss Re übertrifft Erwartungen: 3,24 Milliarden US-Dollar Gewinn 2024!

Swiss Re, der weltweit führende Rückversicherer, hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem beeindruckenden Reingewinn von 3,24 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (3,14 Milliarden US-Dollar) darstellt. Diese Ergebnisse übertreffen sowohl die eigenen Erwartungen des Unternehmens als auch die Prognosen der Analysten, trotz erheblicher Herausforderungen durch Naturkatastrophen, einem CEO-Wechsel und einer umfassenden Überprüfung der Rückstellungen. Im November 2024 hatte Swiss Re eine Gewinnwarnung ausgesprochen und ursprünglich einen Gewinn von 3,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was aufgrund der Belastungen durch Naturkatastrophen und Anpassungen im US-Haftpflichtgeschäft revidiert werden musste.

Die größten Schäden resultierten aus schweren Hagelunwettern in Kanada und mehreren Hurrikanen in den USA, darunter "Debby", "Helene" und "Milton". Diese Ereignisse führten zu Belastungen im Property & Casualty (P&C) Re-Geschäft von insgesamt 1,0 Milliarden US-Dollar, was zu einem Rückgang des Segmentgewinns um 20 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar führte. Trotz dieser Rückschläge profitierte Swiss Re von Preiserhöhungen und einer positiven Entwicklung an den Finanzmärkten, was zu einem leichten Anstieg des Versicherungsumsatzes um 0,9 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar führte. Besonders stark war die Performance in der Lebensrückversicherung und das Wachstum in der Corporate Solutions-Sparte.