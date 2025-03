Ölpreise im Auf und Ab: Trumps Zölle und Kasachstans Produktionspläne

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von den politischen Entscheidungen der US-Regierung beeinflusst wurde. Am Donnerstag stiegen die Preise für Rohöl, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko angekündigt hatte. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 73,76 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,22 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI erhöhte sich um 1,25 Dollar auf 69,89 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die USA bedeutende Mengen Rohöl aus diesen beiden Ländern importieren.

Trump begründete die Zölle mit dem anhaltenden Drogenhandel aus Mexiko und Kanada in die USA und kündigte an, dass die Strafzölle am 4. März in Kraft treten würden. Gleichzeitig plant die US-Regierung, auch Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Waren aus China zu erheben, was die Sorgen über die weltweite Nachfrage nach Rohöl verstärkt. Die Ölpreise waren zuvor unter Druck geraten, da die schwache wirtschaftliche Entwicklung in China und die Unsicherheit über die Auswirkungen der Zölle auf die Weltwirtschaft die Marktstimmung belasteten.