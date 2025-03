Über 200 Millionen Euro: Landwirte klagen gegen Pflanzenschutz-Kartell!

Die Landwirte, die sich an der Klage beteiligt haben, bewirtschaften zusammen etwa 850.000 Hektar, was mehr als fünf Prozent der gesamten Anbaufläche in Deutschland entspricht. Die Forderungen variieren stark, von wenigen Tausend bis über eine Million Euro pro Betrieb. Unilegion hat im Auftrag der Landwirte 600.000 Rechnungen ausgewertet und ein Gutachten zur Höhe des Schadens erstellt. Die Klage wird jedoch durch die Komplexität der Preisfrage erschwert, da die Beklagten in der Regel eigene Gutachten vorlegen, die zu anderen Ergebnissen kommen.

Der Rechtsstreit könnte sich über Jahre hinziehen, da das Landgericht Dortmund bereits auf die Komplexität der Sache hingewiesen hat. Agravis hat betont, dass ähnliche Verfahren oft mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Die Kläger müssen konkret nachweisen, wie das Kartell die Preise beeinflusst hat, was eine große Herausforderung darstellt.

Parallel dazu steht die Baywa AG vor einer umfassenden Sanierung, nachdem das Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Frank Hiller und Matthias Rapp wurden als neue Führungskräfte eingesetzt, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens wiederherzustellen. Der Sanierungsplan sieht unter anderem den Abbau von 1.300 Arbeitsplätzen vor. Die Baywa AG, als größter deutscher Agrarhändler, plant, sich bis Ende 2028 finanziell zu erholen, indem sie große Unternehmensbeteiligungen verkauft.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,62 % und einem Kurs von 8,18EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.