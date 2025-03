2G Energy AG: Umsatzsprung auf 376 Millionen Euro – Auslandsgeschäft boomt!

Das Inlandsgeschäft verzeichnete jedoch einen Rückgang von etwa 11 % auf 209 Millionen Euro, was auf eine vorübergehende Schwäche im deutschen Markt zurückzuführen ist. Diese Entwicklung wird als temporär angesehen, da sich die Auftragslage seit Jahresbeginn bereits deutlich verbessert hat. Der Vorstand von 2G Energy bekräftigt die Wachstumsprognose für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 430 bis 450 Millionen Euro sowie für 2026 mit 440 bis 490 Millionen Euro, gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von rund 189 Millionen Euro.

Die Umsatzverteilung zeigt, dass das Inlandsgeschäft im Bereich Neuanlagen auf 97 Millionen Euro fiel, während das Auslandsgeschäft in diesem Segment auf 110 Millionen Euro anstieg. Die Gesamtumsätze für Neuanlagen und Serviceleistungen betrugen 376 Millionen Euro, was im Rahmen der ursprünglichen Prognose von 360 bis 390 Millionen Euro liegt.

CEO Christian Grotholt hebt hervor, dass trotz des moderaten Wachstums der Umsatz seit 2014 verdoppelt wurde. Die politische Unsicherheit in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die KWK-Förderung, hatte zuvor zu einer Investitionszurückhaltung geführt. Mit der Aussicht auf eine stabile neue Bundesregierung und der Verlängerung des KWK-Gesetzes wird jedoch eine Belebung des Marktes erwartet.

2G Energy AG ist ein führender Anbieter von dezentralen Energieversorgungslösungen und hat sich durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung sowie durch die digitale Netzintegration einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Das Unternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern aktiv. Die Aktien der 2G Energy AG werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die endgültigen Konzernabschlusszahlen für 2024 werden am 1. April 2025 veröffentlicht.

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 22,30EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.