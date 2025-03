Euro unter Druck: Geopolitische Spannungen und Zölle belasten den Kurs!

Die Unsicherheiten wurden durch Trumps Ankündigung neuer Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada verstärkt, die ab Anfang März in Kraft treten sollen. Trump begründete dies mit dem anhaltenden Drogenhandel aus diesen Ländern. Zudem plant die US-Regierung, zusätzliche Zölle von 10 Prozent auf Waren aus China zu erheben. Diese Entwicklungen haben den Euro unter Druck gesetzt, wobei der Kurs am Donnerstag nur knapp über der Marke von 1,04 US-Dollar blieb.

Der Euro hat in den letzten Tagen aufgrund geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten an Wert verloren. Nach dem abrupten Abbruch eines Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fiel der Euro im späten US-Devisenhandel auf ein Tagestief von 1,0360 US-Dollar. Dies geschah trotz eines zuvor festgelegten Referenzkurses der Europäischen Zentralbank (EZB) von 1,0411 Dollar. Der Dollar kostete somit 0,9605 Euro.

Am Donnerstag bewegte sich der Euro kaum und notierte bei 1,0473 US-Dollar, was dem Niveau vom Vorabend entsprach. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0487 Dollar festgesetzt. Inflationszahlen aus Spanien, die im Februar bei 2,9 Prozent lagen, hatten keine nennenswerten Impulse gegeben, da sie den Erwartungen der Analysten entsprachen.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro vorerst und wurde bei 1,04 US-Dollar gehandelt. Dies geschah nach zwei Handelstagen mit Verlusten, in denen der Kurs um mehr als einen Cent gefallen war. Ein Rückgang der Inflation in Frankreich auf 0,9 Prozent im Februar, nach 1,8 Prozent im Januar, stützte die Spekulation auf sinkende Zinsen in der Eurozone. Dennoch deuten erste Preisdaten aus Deutschland darauf hin, dass die Inflation dort im Februar unverändert bei 2,3 Prozent bleiben könnte.

Insgesamt bleibt der Euro unter dem Einfluss internationaler wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen, während die Märkte auf weitere Daten, insbesondere zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA, blicken. Diese könnten zusätzliche Hinweise auf die Verbraucherausgaben und die Investitionsneigung der Unternehmen liefern, was für die künftige Entwicklung des Euro von Bedeutung sein könnte.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1,038USD auf Forex (01. März 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.