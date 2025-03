Borussia Dortmund: Defensive Stabilität bringt Sieg und Champions-League-Hoffnung! Borussia Dortmund hat in dieser Saison erstmals zwei Bundesliga-Siege in Folge errungen, nachdem sie am vergangenen Wochenende mit 2:0 gegen den FC St. Pauli gewonnen haben. Besonders erfreulich für die Mannschaft und die Verantwortlichen ist die …