Kobrea Exploration: Durchbruch bei Kupferprojekten in Argentinien!

Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören die Festlegung von Standorten für Diamantbohrungen auf dem Projekt "El Perdido" sowie die Vorbereitungen für den Bau einer Zugangsstraße. Auf El Perdido wurden hydrothermale Brekzien mit einer Größe von 1.700 m x 250 m identifiziert, die das Zentrum eines Porphyr-Kupfer-Systems darstellen. Geologen haben verschiedene Arten hydrothermaler Brekzien dokumentiert, die auf das Potenzial für mineralisierte Zonen hinweisen. Trotz der hohen Auswaschung an der Oberfläche deuten erhaltene Adern und Einsprenglinge auf das Vorhandensein eines supergen-angereicherten Horizonts hin.

Kobrea Exploration Corp. hat ein Update zu den laufenden Feldaktivitäten an den "Western Malargüe Copper Projects" in der argentinischen Provinz Mendoza veröffentlicht. Das Unternehmen hat das Recht, 100 % der Anteile an diesen Projekten zu erwerben, die sich über eine Fläche von mehr als 733 km² erstrecken und aus sieben Einzelprojekten bestehen.

Die hydrothermalen Brekzien sind von großer Bedeutung, da sie einen wesentlichen Bestandteil des Mineralsystems im Porphyrgürtel darstellen, der bedeutende Kupferlagerstätten wie El Teniente und Los Bronces umfasst. Felduntersuchungen haben auch hydrothermale Brekzien in anderen Prospektionsgebieten wie Cajon Chico und Las Cargas ergeben. Kobrea plant, die Diamantbohrungen auf El Perdido so schnell wie möglich zu beginnen, während die Teams weiterhin die geologischen Gegebenheiten in den umliegenden Gebieten bewerten.

Die Bedeutung von Kupfer als Schlüsselrohstoff nimmt in der aktuellen wirtschaftlichen Landschaft zu, insbesondere im Hinblick auf die Elektromobilität und die Digitalisierung. Argentinien steht vor einem entscheidenden wirtschaftlichen Meilenstein, da es ein Abkommen mit den USA zur Förderung des Abbaus kritischer Mineralien vorbereitet. Diese Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern und nachhaltige Abbaumethoden zu fördern.

Für risikobereite Anleger bieten sich im Kupfersektor außergewöhnliche Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in Anbetracht der strategischen Positionierung von Kobrea und der Expertise des Managementteams. Die Nachfrage nach Kupfer wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark ansteigen, was die Erschließung der Projekte von Kobrea besonders attraktiv macht.

