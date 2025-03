Revolution in der Krebsforschung: KI-gestützte synthetische Patientenmodelle

Onco-Innovations Ltd. hat durch seine Tochtergesellschaft Inka Health bedeutende Fortschritte in der KI-gesteuerten Onkologie erzielt. Im September 2024 wurde eine transformative Studie veröffentlicht, die sich auf die Erstellung synthetischer Patientenmodelle konzentriert. Diese Studie, mit dem Titel „External Control Arm with Synthetic Real-World Data for Comparative Oncology Using Single Trial Arm Evidence (ECLIPSE)“, zielt darauf ab, die onkologische Forschung zu revolutionieren, insbesondere bei seltenen Krebsarten, für die herkömmliche Patientendaten oft nicht verfügbar sind.

Die Studie wird von Dr. Winson Cheung, einem medizinischen Berater bei Inka Health und Professor an der University of Calgary, geleitet. Ein Team von Onkologieexperten, darunter die Mitbegründer von Inka Health, Dr. Paul Arora und Dr. Alind Gupta, sowie Partner aus dem privaten Sektor, arbeiten zusammen, um synthetische Patientenkohorten zu entwickeln. Diese Kohorten sollen helfen, Lücken in der onkologischen Forschung zu schließen und die Planung klinischer Studien zu beschleunigen, indem sie Vergleichsgruppen für Studien bereitstellen.