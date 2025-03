Sixt-Aktien im Aufwind: Analysten sehen großes Potenzial für 2025!

Das Analysehaus Jefferies hat die Sixt-Aktien, die im SDax gelistet sind, nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro bewertet. Analyst Constantin Hesse äußerte sich in einer am Donnerstag veröffentlichten Schnelleinschätzung positiv über das vierte Quartal des Autovermieters, obwohl das Vorsteuerergebnis die Erwartungen leicht verfehlt hat. Die Ziele für das Jahr 2025 entsprechen den Markterwartungen, was zu einer insgesamt stabilen Einschätzung führt. Hesse prognostiziert aufgrund der bisher unterdurchschnittlichen Kursentwicklung eine leicht positive Reaktion der Aktien.

Am Donnerstag stiegen die Sixt-Aktien um mehr als 6 Prozent und erreichten damit das höchste Niveau seit Mai 2024. Der Experte Marc-Rene Tonn von Warburg kommentierte den soliden Umsatzausblick des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld. Obwohl Sixt leicht hinter den Konsensschätzungen zurückblieb, wird vermutet, dass das Unternehmen aufgrund von Enttäuschungen im Vorjahr besonders vorsichtige Annahmen bezüglich Preisen und Kosten getroffen hat.