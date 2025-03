Holcim 2024: Umsatzrückgang, aber Rekord-EBIT und Dividendenerhöhung!

Der Schweizer Baustoffhersteller Holcim hat im Jahr 2024 einen Umsatzrückgang von 2,2 Prozent auf 26,41 Milliarden Franken verzeichnet, konnte jedoch gleichzeitig seine Profitabilität steigern. Der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 6,1 Prozent auf einen Rekordwert von 5,05 Milliarden Franken, was die EBIT-Marge auf 19,1 Prozent erhöhte. Diese positive Entwicklung wurde durch den starken Schweizer Franken beeinflusst, während das Geschäft in Lokalwährungen um 1,3 Prozent wuchs. Der Konzerngewinn fiel um 4,4 Prozent auf 2,93 Milliarden Franken, was die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz und Reingewinn leicht verfehlte, während die EBIT-Ziele erreicht wurden.

Holcim hat zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Franken abgeschlossen und plant eine Dividendenerhöhung von 2,80 auf 3,10 Franken pro Aktie. Die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts, das künftig unter dem Namen Amrize firmieren soll, verläuft planmäßig und wird voraussichtlich bis Ende des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen sein. Die Einreichung des „Form 10“ bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC stellt einen wichtigen Schritt in Richtung der geplanten Börsennotierung dar.