Warnstreiks bei der Deutschen Post: Zustellungen massiv verzögert!

In Deutschland haben Warnstreiks bei der Deutschen Post zu erheblichen Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen geführt. Nach Unternehmensangaben blieben etwa 10 bis 12 Prozent der täglichen Sendungen aufgrund der Arbeitsniederlegungen liegen. Diese Streiks, die von der Gewerkschaft Verdi organisiert wurden, betrafen sowohl die Brief- als auch die Paket- und Verbundzustellung in allen Regionen des Landes. Die Beteiligung der Mitarbeiter war am Freitag mit rund 7.700 Beschäftigten hoch, während am Montag die vierte Verhandlungsrunde in den Tarifgesprächen ansteht.

Verdi fordert für die rund 170.000 Beschäftigten der Post eine Lohnerhöhung von sieben Prozent in einem zwölfmonatigen Tarifvertrag. Im Gegensatz dazu bietet die Deutsche Post, die zur DHL Group gehört, eine Erhöhung von zunächst 1,8 Prozent und später 2,0 Prozent über einen 27 Monate laufenden Vertrag an. Diese Differenz in den Forderungen zeigt die Kluft zwischen den Erwartungen der Mitarbeiter und den Angeboten des Unternehmens. Zudem verlangt Verdi drei zusätzliche Urlaubstage, um der gestiegenen Arbeitsbelastung Rechnung zu tragen, während die Post lediglich einen zusätzlichen Urlaubstag für Mitarbeiter mit weniger als 30 Urlaubstagen pro Jahr anbietet.