Chaos am Hamburger Flughafen: Warnstreik sorgt für Flugausfälle!

Am Hamburger Flughafen müssen Passagiere am Donnerstag und Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen, da die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen hat. Dieser beginnt mit der Nachtschicht am Mittwoch und endet mit der Spätschicht am Freitag. Betroffen sind nicht nur die Beschäftigten der Flughafen GmbH (FHG), sondern auch Mitarbeiter in den Bereichen Instandhaltung, IT-Dienste, Flughafensicherheit, Passagierabfertigung und Gepäckbeförderung. Ursprünglich waren 575 Starts und Landungen geplant, jedoch kann der Flughafen die Auswirkungen des Streiks aufgrund der kurzfristigen Ankündigung nicht genau abschätzen. Passagiere werden aufgefordert, sich über ihren Flugstatus zu informieren und gegebenenfalls Kontakt mit ihrer Airline aufzunehmen.

Der Hintergrund des Warnstreiks ist die laufende Tarifrunde im öffentlichen Dienst, in der Verdi eine Lohnerhöhung von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro pro Monat, sowie drei zusätzliche freie Tage für die Beschäftigten fordert. Verdi kritisiert, dass die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot unterbreitet haben, was zu Unmut unter den Beschäftigten geführt hat. Die Gewerkschaft wirft dem Flughafen vor, durch Streikbruch den Betrieb aufrechterhalten zu wollen, weshalb die Ankündigungszeit für den Streik kurz gehalten wurde.