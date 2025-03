ElringKlinger 2024: Umsatzrückgang und strategische Neuausrichtung im Fokus!

Die ElringKlinger AG hat vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die von hohen nicht zahlungswirksamen Wertminderungen geprägt sind. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 1.803 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zu 2023 (1.847 Millionen Euro) entspricht. Organisch lag der Umsatz bei 1.831 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 4,8 % (2023: 5,4 %), während das EBITDA auf 144 Millionen Euro fiel (2023: 200 Millionen Euro). Trotz dieser Herausforderungen konnte ElringKlinger einen operativen Free Cashflow von 58,5 Millionen Euro erzielen, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 36,7 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Dies führte zu einer Reduzierung der Nettofinanzverbindlichkeiten auf 250 Millionen Euro, dem niedrigsten Stand seit dreizehn Jahren.

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung wird das Systemgeschäft bei elektrischen Antriebseinheiten eingestellt, um den Fokus auf das profitable Komponentengeschäft zu legen. Zudem wurden Wertminderungen in Höhe von 85 Millionen Euro im Bereich neuer Antriebstechnologien vorgenommen. Der Vorstand prüft auch strategische Optionen für die Beteiligung an der hofer AG und analysiert weitere Unternehmensbeteiligungen.

ElringKlinger hat zudem den Verkauf zweier Gesellschaften in der Schweiz und den USA vollzogen, was zu ergebniswirksamen Belastungen von insgesamt 103 Millionen Euro führte. Um die Herausforderungen in der Automobilbranche zu bewältigen, plant das Unternehmen die Schließung mehrerer Standorte, darunter das Werk in Fremont, Kalifornien.

CEO Thomas Jessulat betont, dass die Maßnahmen darauf abzielen, die Profitabilität zu steigern und den Cashflow nachhaltig zu verbessern. Die geprüften Zahlen und der Ausblick für 2025 werden am 27. März 2025 veröffentlicht.

