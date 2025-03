Anleihen im Aufwind: Euro-Bund-Future steigt trotz Zölle und Inflationssorgen!

Am Freitag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg, wobei der Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 133,19 Punkte zulegte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,39 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde durch eine schwache Stimmung an den Aktienmärkten begünstigt, die durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf Importe aus China, Kanada und Mexiko zu erheben, verstärkt wurde. Experten der Dekabank betonen, dass die Marktteilnehmer bisher davon ausgehen, dass Trump ökonomisch rational handelt, was die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Handelsabkommen erhöht. Sollte sich diese Annahme als falsch erweisen, müssten die wirtschaftlichen Risiken für die EU und die Eurozone neu bewertet werden.

Ein weiterer Faktor, der die Anleihenmärkte beeinflusste, war der signifikante Rückgang der Inflation in Frankreich, die im Februar auf 0,9 Prozent fiel, nachdem sie im Januar noch bei 1,8 Prozent lag. Diese Entwicklung nährt die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in der Eurozone. In Deutschland wird für Februar eine unveränderte Inflationsrate von 2,3 Prozent erwartet, basierend auf ersten Preisdaten aus den Bundesländern. Die endgültigen Inflationszahlen für den gesamten Euroraum werden am Montag veröffentlicht.