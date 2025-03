Flatexdegiro: Korbmacher tritt vorzeitig zurück – Was bedeutet das für Anleger?

Martin Korbmacher, der Aufsichtsratsvorsitzende des Onlinebrokers Flatexdegiro, hat angekündigt, sein Mandat vorzeitig zum 27. März 2025 niederzulegen. Diese Entscheidung folgt auf einen anhaltenden Konflikt mit dem Großaktionär Bernd Förtsch, der seit März 2022 die Unternehmensführung kritisiert hat. Korbmacher informierte den Vorstandsvorsitzenden über seinen Rücktritt, der ursprünglich erst nach der Hauptversammlung am 2. Juni 2025 geplant war. Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits weit fortgeschritten, und ein Vorschlag soll in den kommenden Wochen präsentiert werden.

In einem weiteren Schritt plant Flatexdegiro, einen laufenden Rechtsstreit bezüglich der Abberufung Korbmachers durch einen Vergleich zu beenden. Der Rechtsstreit bezieht sich auf eine Anfechtungsklage, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 2024 steht.

Finanziell zeigt Flatexdegiro gemischte Ergebnisse. Der Umsatz für das Jahr 2023 betrug 480 Millionen Euro, was einem Anstieg von 23 % entspricht und die Schätzungen übertraf. Der Gewinn lag jedoch mit 112 Millionen Euro leicht unter den Erwartungen. Die Prognosen für 2025 werden als unambitioniert angesehen, da sie ein mögliches Schrumpfen des Umsatzes vorsehen, während Analysten ein Wachstum von bis zu 10 % erwarten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit knapp unter 20, was die Aktie als nicht mehr so günstig erscheinen lässt wie in der Vergangenheit.

Die Diskussionen unter Investoren deuten darauf hin, dass viele auf eine Korrektur der Aktie hoffen, um zu günstigeren Preisen einsteigen zu können. Während einige Analysten optimistisch sind, dass Flatexdegiro in den kommenden Jahren stark wachsen könnte, gibt es auch Skepsis hinsichtlich der Erreichung der ambitionierten Wachstumsziele, insbesondere in einem Markt, der von sinkenden Zinseinnahmen betroffen ist.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.